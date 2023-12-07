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На Урале подпольный бордель располагался напротив участка полиции

В Екатеринбурге раскрыли подпольный бордель напротив участка полиции

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Екатеринбурге правоохранители обнаружили подпольный бордель, работавший под видом массажного салона, — он располагался напротив одного из полицейских участков города. Об этом сообщает E1.ru.

Проверку полицейских не выдержал «массажный салон» на улице Челюскинцев. По данным издания, внутри салона правоохранители встретили нескольких женщин, которые попытались заверить, что собрались на корпоратив. Но название компании, которая устраивает праздник, а также показать документы, «посетительницы» отказались. Для установления личности женщин доставили в отделение полиции.

Из помещения изъяли черную бухгалтерию и спиртные напитки, которые продавали без необходимых разрешений. Внутри помещения силовики нашли косвенные доказательства того, какие услуги оказывали работницы салона. Ни одного массажного стола в салоне правоохранители не нашли.

В отношении женщин, доставленных в отделение полиции, возбуждены уголовные дела по статье «занятие проституцией».

Ранее москвич установил дома камеры и узнал, что его 13-летняя падчерица работает проституткой.

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