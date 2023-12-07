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Очевидцы: дверь в брянской гимназии держали всем классом

В брянской гимназии ученики всем классом держали дверь кабинета, боясь стрельбы

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Андрей Мазунин/РИА Новости

Очевидцы стрельбы в брянской гимназии рассказали RT, что ученики одного из классов всем коллективом удерживали закрытой дверь кабинета, куда пыталась попасть школьница с ружьем.

«Дверь [изнутри] держали всем классом, чтобы ничего не случилось. Вроде как стрельнула в пол мимо дверей, пошла искать жертв», — рассказал очевидец.

Утром 7 декабря в брянскую гимназию №5 пришла одетая во все черное 14-летняя восьмиклассница. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3». Поднявшись на четвертый этаж, девушка зашла в свой кабинет, села за парту, достала оружие и открыла огонь по детям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Как сообщил позднее Telegram-канал Mash, устроившая стрельбу в брянской гимназии девочка поссорилась с одноклассницей из-за мальчика, предположительно, это могло стать причиной ее поступка.

По информации ТАСС, полиция задержала отца девочки и повела на допрос. Следствие намерено установить, каким образом школьница пронесла дробовик в учебное заведение.

Ранее сообщалось, что школы Реутова проверяют после анонимных угроз нападения.

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