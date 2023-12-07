Петербурженка «заказала» избиение экс-возлюбленного ради денег

В Петербурге поймали группу преступников, которые избили мужчину по «заказу» его бывшей девушки из-за денег. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, инцидент произошел 21 ноября. Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 30 лет избили приехавшего на встречу в кафе россиянина и похитили у него 160 тысяч рублей. При этом злоумышленникам оказали содействие двое сотрудников полиции, доставившие пострадавшего в отдел для составления административного протокола, чтобы предупредить возможное написание заявления.

«Ранее к ним [нападавшим] обратилась его [пострадавшего] бывшая 26-летняя сожительница из Выборгского района.

Из-за размолвки она требовала с него компенсацию, которую они и взялись «обеспечить», — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что собранные об инциденте материалы направлены в следственные органы.

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