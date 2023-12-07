Арсенал оружия, пороха и патронов хранил в своей квартире россиянин

Оружие с патронами и порохом изъяли столичные полицейские из квартиры жителя Москвы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

На юге Москвы у 56-летнего жителя многоэтажки по Ясеневой улице полицейскими изъяты охолощенный пистолет марки ПМ-СХ, переделанный в огнестрельный, два предмета, похожих на короткоствольное и автоматическое стрелковое оружие.

В своей квартире москвич также хранил около 700 патронов и шесть банок с порохом весом более килограмма, назначено проведение ряда экспертиз. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее полиция задержала москвича, хранившего в гараже танковое оружие и снаряды.