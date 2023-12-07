Застрявших в тайге из-за непогоды людей помогают эвакуировать туристы

В Хакасии людей, застрявших в тайге из-за непогоды, помогают эвакуировать местные жители и туристы. Об этом сообщает МЧС по региону.

Сообщается, что нескольким группам снегоходчиков, которые отправились в окрестности села Приисковое, пришлось заночевать в тайге из-за непогоды — они связались с МЧС по спутниковому телефону. В ночное время сотрудники экстренных служб не смогли оказать им помощь из-за ветра и метели.

Силами волонтеров из числа местных жителей и туристов была организована спасательная операция. На помощь застрявшим в тайге также выдвинулись спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда и оперативная группа Главного управления МЧС России по региону.

«В настоящее время с места поступает информация о том, что местонахождение всех потерявшихся туристов установлено, идет эвакуация», — рассказали в министерстве.

Ранее шахтеров кузбасской шахты эвакуировали из-за пожара.