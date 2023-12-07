Госдума одобрила поправки о приостановке админнадзора при поступлении на службу

Депутаты Госдумы одобрили поправки, приостанавливающие обязательный административный надзор за лицами, которые имеют неснятую или непогашенную судимость и при этом призваны по мобилизации или заключили контракт о военной службе. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесены ко второму чтению законопроекта о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Согласно поправкам, срок административного надзора приостанавливается для лиц, призванных по мобилизации, заключивших контракт о прохождении военной службы или о пребывании в добровольческих формированиях, в том числе созданных в составе Росгвардии.

Речь идет о службе в военное время, в период мобилизации или при введении военного положения.

Сообщается, что граждане, находящиеся под административным надзором, обязаны в течение пяти дней известить соответствующий орган о призыве на военную службу. При этом после окончания службы или завершения действия контракта такие лица должны в течение трех рабочих дней явиться для постановки на учет в орган внутренних дел.

До этого думский комитет по финансовому рынку одобрил продление кредитных каникул для участников специальной военной операции (СВО) до конца 2024 года. По словам главы комитета Анатолия Аксакова, решение принято в связи с тем, что СВО продолжается.

Ранее сообщалось, что россиянин с судимостью украл миллион, устроившись на работу учителем в Ульяновской области.