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В учебных учреждениях Брянска после ЧП в гимназии №5 пройдут масштабные проверки

В Брянске пройдут масштабные проверки учебных учреждений после ЧП в гимназии №5

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Брянская городская администрация

В Брянске после ЧП в гимназии №5 пройдут масштабные проверки соблюдения требований к антитеррористической защищенности в учебных учреждениях. Информация об этом появилась на сайте Брянской городской администрации.

После стрельбы в бежицкой гимназии №5 в городской администрации созвали оперативный штаб. В кабинете главы города Александра Макарова собрались его заместители, представители силовых структур, управления образования, главы районов и сотрудники экстренных служб. Совещание начали с минуты молчания.

Макаров дал распоряжение максимально усилить меры безопасности. Во всех учебных учреждениях города усилят пропускной режим, а также пройдут масштабные проверки соблюдения требований к антитеррористической защищенности.

7 декабря восьмиклассница пронесла на территорию брянской гимназии №5 огнестрельное оружие, впоследствии открыв огонь по своим одноклассникам и находившимся рядом людям. Госпитализация потребовалась пятерым пострадавшим, один из раненых находится в тяжелом состоянии. Двоих девочек-подростков, включая стрелявшую, спасти не удалось.

Ранее в Кремле отреагировали на стрельбу в брянской школе.

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