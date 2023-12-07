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Подростки избили второклассника возле школы в Карпинске

В Свердловской области подростки избили второклассника возле школы

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Shutterstock

В Карпинске прокуратура проводит проверку по факту избиения младшеклассника около школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел 5 декабря возле школы №5 в Карпинске, второклассника догнали двое подростков, по неизвестной причине школьники избили мальчика, его пинали ногами в живот и били по ногам.

Пострадавший госпитализирован с тупой травмой живота, по факту избиения мальчика проводится проверка прокуратуры. Личности участников драки устанавливаются.

Ранее в Саратове семиклассник жестоко избил школьника и сломал ему ребра.

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