Подростки избили второклассника возле школы в Карпинске

В Карпинске прокуратура проводит проверку по факту избиения младшеклассника около школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел 5 декабря возле школы №5 в Карпинске, второклассника догнали двое подростков, по неизвестной причине школьники избили мальчика, его пинали ногами в живот и били по ногам.

Пострадавший госпитализирован с тупой травмой живота, по факту избиения мальчика проводится проверка прокуратуры. Личности участников драки устанавливаются.

Ранее в Саратове семиклассник жестоко избил школьника и сломал ему ребра.