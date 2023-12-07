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ФСБ раскрыла теракт на Байкало-Амурской магистрали

ФСБ задержала исполнителя теракта на Байкало-Амурской магистрали

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ФСБ/РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности России задержала исполнителя произошедшего в конце ноября теракта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

По данным силовиков, теракт был подготовлен спецслужбами Украины и направлен на уничтожение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры.

Сотрудники ФСБ задержали на территории Омской области 52-летнего гражданина Белоруссии, который 29 и 30 ноября совершил подрывы двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам «Тайшет-Тында» и «Тайшет-Нерюнгри» по БАМ в Бурятии.

Мужчина признался в содеянном. Он также сказал, что действовал по заданию другого белоруса, проживающего в Литве и действующего под указанию СБУ. Фигурант забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на машине в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

Бомбы сработали, когда поезд проходил через Северомуйский тоннель БАМ. Взрыв привел к возгоранию цистерн с горюче-смазочными материалами и временной блокировке движения по магистрали.

Следствие продолжается, добавили в ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

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