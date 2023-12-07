Под Пермью в детском саду на ребенка упал шкаф

В Пермском крае пятилетний ребенок получил тяжелые травмы, пока находился в детском саду. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Кудымкаре. На мальчика упал шкаф для одежды, который не был зафиксирован должным образом. В результате воспитанник получил травмы, которые впоследствии правоохранители оценили как тяжкие. При этом педагогов рядом не было.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о халатности. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и устанавливают круг лиц, которых нужно привлечь к ответственности.

Ранее в Якутске педагог швырнула детсадовца на пол после того, как он отказался ее слушаться.