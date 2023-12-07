Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РЖД прокомментировали информацию об утечке данных пассажиров

РЖД опровергли информацию об утечке в сеть их базы данных пассажиров

close
100%
Depositphotos

РЖД опровергли информацию об утечке в интернет их базы данных пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Анализ базы данных пассажиров, которая распространяется в интернете, показывает, что она не является базой данных ОАО «РЖД»», — заявили в компании.

Согласно предварительным сведениям, утечка данных зафиксирована у одного из сторонних порталов, предпринимавших в период с 2014 по 2017 год попытки нелегитимного взаимодействия с сайтом ОАО «РЖД».

В компании подчеркнули, что принимают все требующиеся меры для обеспечения безопасности своих систем, в том числе по модернизации программных составляющих, изменению политики доступа к данным и внедрению новых средств контроля и мониторинга.

В конце октября стало известно, что сайт оператора платежной системы «Мир» подвергся кибератаке. При этом представитель Национальной Системы Платежных Карт (НСПК) заявил, что получить с сайта доступ к каким-либо системам компании невозможно, так как сервера и центры обработки данных не имеют доступа в интернет.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты о крупных штрафах за утечку персональных данных.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами