РЖД прокомментировали информацию об утечке данных пассажиров

РЖД опровергли информацию об утечке в интернет их базы данных пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Анализ базы данных пассажиров, которая распространяется в интернете, показывает, что она не является базой данных ОАО «РЖД»», — заявили в компании.

Согласно предварительным сведениям, утечка данных зафиксирована у одного из сторонних порталов, предпринимавших в период с 2014 по 2017 год попытки нелегитимного взаимодействия с сайтом ОАО «РЖД».

В компании подчеркнули, что принимают все требующиеся меры для обеспечения безопасности своих систем, в том числе по модернизации программных составляющих, изменению политики доступа к данным и внедрению новых средств контроля и мониторинга.

В конце октября стало известно, что сайт оператора платежной системы «Мир» подвергся кибератаке. При этом представитель Национальной Системы Платежных Карт (НСПК) заявил, что получить с сайта доступ к каким-либо системам компании невозможно, так как сервера и центры обработки данных не имеют доступа в интернет.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты о крупных штрафах за утечку персональных данных.