В московском метро запустили «Познавательный поезд Рувики»

Московский метрополитен совместно с новой интернет-энциклопедией «Рувики» запустили «Познавательный поезд», который будет курсировать на Сокольнической линии метро в течение 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба «Рувики».

Отмечается, что каждый вагон поезда посвящен эволюции человеческих знаний в одной из интересных тем. Так, вагоны оформлены в стилистике космоса, интернета, коммуникаций, архитектуры, медицины, спорта, денег, кино, музыки и костюмов.

«Мы собрали любопытные факты, которые помогают расширять кругозор и интересны для самого широкого круга читателей, ведь для этого и существует энциклопедия. Для нас также очень ценно партнерство в части создания статей совместно со специалистами Департамента транспорта. История Московского метрополитена очень обширна», — сказал генеральный директор интернет-энциклопедии «Рувики» Владимир Медейко.

Он отметил, что на площадке будет представлена самая полная историческая и актуальная информация о московском транспорте.

Так, пассажиры могут узнать, как назывались первые московские небоскребы, что такое терменвокс, как появился первый мобильный телефон, как правильно называется форма нашей планеты, как изобрели антибиотики, какая страна первой в мире признала киберспорт, что такое нейроэкономика и многие другие интересные факты.

При этом каждый вагон оформлен внутри и снаружи в соответствии с тематикой и отражает главные ценности «Рувики»: удобство, открытость, нейтральность и достоверность.

«Мы поддерживаем российские организации, которые делают жизнь людей удобнее. Сегодня совместно с новой интернет-энциклопедией «Рувики» запустили тематический поезд на Сокольнической линии. В этом составе можно узнать интересные факты из разных областей, перейти по QR-кодам и прочитать о них подробнее на сайте интернет-энциклопедии. Мы стремимся, чтобы поездки наших пассажиров становились не только комфортнее, но и интереснее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Кроме того, в декабре 2023 года на экранах Московского метрополитена появится новая рубрика под эгидой «Рувики». В коротких роликах пассажиры смогут узнать об интересных фактах из мира знаний. Контент будет посвящен явлениям из самых разных областей.