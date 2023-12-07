В брянское отделение СК РФ привезли директора школы, где произошла стрельба

Сотрудники правоохранительных органов увезли на допрос директора гимназии № 5 города Брянска, где произошла стрельба. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Как указано в материале, речь идет о 52-летней Галине Сауткиной. Она возглавляет данное образовательное учреждение с 2017 года, при этом ранее некоторые СМИ распространили информацию о ее задержании.

Тем не менее, по данным Baza, эти сведения не соответствуют действительности. Директора школы привезли в местное отделение Следственного комитета РФ, чтобы она прошла допрос.

7 декабря восьмиклассница пронесла на территорию брянской гимназии № 5 огнестрельное оружие, впоследствии открыв огонь по своим одноклассникам и находившимся рядом людям. В результате пострадали сама нападавшая и еще шесть человек.

Позже в Министерстве здравоохранения РФ заявили, что одного раненого доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также госпитализация понадобилась пятерым пострадавшим с травмами средней степени тяжести. Еще двоих человек, включая устроившую стрельбу ученицу, спасти не удалось.

В свою очередь, региональные следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего. В настоящее время специалисты выясняют причины и обстоятельства нападения.

Ранее появилась информация о возможной причине стрельбы в школе Брянска.