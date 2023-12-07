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Названа причина возгорания самолета при взлете в Улан-Удэ

Shot: самолет Ту-204 при взлете в Улан-Удэ загорелся из-за помпажа двигателя

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

Грузовой самолет Ту-204 при взлете в Улан-Удэ загорелся из-за помпажа двигателя. Причину инцидента назвал Telegram-канал Shot.

По данным издания, под словом «помпаж» подразумевается особый режим работы двигателя, при котором нарушается газодинамическая устойчивость. По информации источника, это и могло спровоцировать возгорание.

Указывается, что самолет вылетал из аэропорта Байкал, однако через несколько минут у него загорелся левый двигатель. После этого пилоты лайнера запросили аварийную посадку. Борт сбросил топливо и благополучно сел. Пострадавших в результате инцидента не было, разрушение на поле не зафиксировано.

До этого сообщалось, что в социальных сетях жители Улан-Удэ опубликовали видео самолета Ту-204, у которого при взлете загорелся левый двигатель.

В октябре российский самолет загорелся при взлете в Таджикистане. В одном из двигателей произошло возгорание. Воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и полностью сгорело.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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