В Москве построят 7 пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку

В Москве строят три пешеходных моста через Яузу и Москву-реку, а еще 4 проектируют, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Мост через Нагатинский затон длиной 220 метров готов на 15%, сейчас идет установка опор. Мост через Яузу вблизи Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана длиной 300 метров готов на 19%, а мост через Водоотводный канал длиной 58 метров готов на 60%», — написал мэр.

Он добавил, что еще два моста в Мневниковской пойме и два моста в затоне Новинки проектируют.

Собянин добавил, что до 2026 года все работы будут завершены.

Напомним, в 2023 году в столице открыли движение по трем автомобильным мостам. Среди них мост через затон Новинки на территории бывшего завода имени Лихачева, который связал Симоновскую набережную с Южнопортовым районом и разгрузил участки Третьего транспортного кольца.