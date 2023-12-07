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В Москве построят 7 пешеходных мостов через Яузу и Москву-реку

Сергей Собянин: Москва продолжает развивать пешеходную доступность районов города

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М. Мишина/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Москве строят три пешеходных моста через Яузу и Москву-реку, а еще 4 проектируют, сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Мост через Нагатинский затон длиной 220 метров готов на 15%, сейчас идет установка опор. Мост через Яузу вблизи Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана длиной 300 метров готов на 19%, а мост через Водоотводный канал длиной 58 метров готов на 60%», — написал мэр.

Он добавил, что еще два моста в Мневниковской пойме и два моста в затоне Новинки проектируют.

Собянин добавил, что до 2026 года все работы будут завершены.

Напомним, в 2023 году в столице открыли движение по трем автомобильным мостам. Среди них мост через затон Новинки на территории бывшего завода имени Лихачева, который связал Симоновскую набережную с Южнопортовым районом и разгрузил участки Третьего транспортного кольца.

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