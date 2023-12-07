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Россиянам рассказали, как дополнительно заработать на Новый год

Карьерный консультант Валинуров: способ повысить свой заработок есть всегда

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Shutterstock

Россияне могут найти способы повысить свой заработок с помощью фриланса, предоставления консалтинговых услуг в интернете. Также можно подрабатывать в сезонных профессиях – к примеру, курьером в новогодние праздники, рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров. Вне зависимости от формы подработки важно уметь планировать бюджет и откладывать деньги, подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Помимо поиска подработки эффективным способом повысить доход является переход на работу с более высокой зарплатой, подчеркнул специалист.

«Если вы не держитесь за конкретную локацию, географию, ваш город или деревню, то вы можете посмотреть, где за тот же функционал будут платить более высокую заработную плату», — отметил он.

Среди вариантов дистанционного фриланса Валинуров привел в пример почтовые рассылки, рассылки в мессенджерах, создание лендингов и другие. Необходимые компетенции можно освоить на недорогих, а иногда и бесплатных курсах, подчеркнул он.

Также среди вариантов – информационные услуги и консалтинг. К примеру, успешный продавец розничной сети может разработать собственный онлайн-курс с советами по достижению каких-то результатов, эксперты в какой-либо отрасли могут консультировать заинтересованных по вопросам бухгалтерии, логистики, просчета финансовых моделей и другим.

«Чтобы начать больше зарабатывать, надо просто сделать паузу на 30 минут. Этого будет достаточно, чтобы подумать: «А на чем я могу еще зарабатывать?», — убежден карьерный консультант. — Люди часто живут только на одну заработную плату, потому что сосредоточенны на работе, семье и доме. А если немножко сместить фокус и подумать про другие источники получения дохода, то поднятие заработка — это абсолютно решаемая задача».

Напомним, ранее карьерный консультант Екатерина Савченко рассказала о главных ошибках россиян при смене работы. В их числе она назвала нереалистичные ожидания, отсутствие стратегии перехода с четкими сроками и другие.

Ранее эксперты также рассказали, о чем нельзя писать в резюме при поиске работы.

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