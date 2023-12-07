Российские врачи спасли новорожденного с экстремально низким весом

В Тюмени родился недоношенный мальчик весом менее килограмма. Об этом сообщает депздрав региона.

Во время родов мать младенца перенесла кесарево сечение. Такое решение врачи приняли для того, чтобы спасти плод. В результате на свет появился ребенок массой 510 граммов. Оптимальный вес составляет от 2,4 килограммов.

Спустя некоторое время после рождения младенца перевели в реанимацию.

«В первый месяц своей жизни малыш пролежал 119 часов на ИВЛ и 297 часов на неинвазивной респираторной поддержке», – сообщается в публикации.

В это время специалисты также полностью обследовали пациента, чтобы выявить осложнения, связанные с недоношенностью. После того как ребенок набрал вес и начал дышать самостоятельно, его выписали из учреждения.

Ранее в Рязани в больницу обратилась беременная женщина с кровоизлиянием в мозг.