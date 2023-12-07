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Отопительный котел взорвался в Петербурге

В Петербурге пять человек попали в больницу после взрыва отопительного котла

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Петербурге взорвался отопительный котел, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел во Фрунзенском районе, на улице Салова. Обогревательное оборудование в котельной разгерметизировалось, в результате котел вылетел из ангара и врезался в стоявшую на улице машину. Котельная и склад обрушились. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Во время происшествия пострадали пять человек, в том числе 12-летняя девочка. У всех были диагностированы ожоги и переломы. Медики оперативно прибыли на место и госпитализировали петербуржцев.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новороссийске произошел взрыв бытового газа.

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