Женщина угрожала подросткам пистолетом во время уличного конфликта на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском засняли женщину, которая вмешалась в конфликт между своим спутником и подростками и угрожала им оружием. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «ЧП Камчатка».

Все произошло 6 декабря, когда местные школьники возвращались домой после уроков. По дороге неизвестный им взрослый якобы бросил в их сторону кусок льда, на что один из подростков в целях самозащиты достал электрошокер. После чего в происходящее вмешалась женщина, сопровождавшая мужчину, и стала угрожать школьникам. Держа в руках похожий на огнестрельное оружие предмет, она требовала прекратить съемку, используя обсценную лексику, и заявила, что сломает молодым людям руки.

Как уточнили в Камчатском СК, на женщину, продемонстрировавшую несовершеннолетним страйкбольный пистолет, завели уголовное дело по статье «Хулиганство, с применением оружия». Сейчас сотрудники ведомства проводят необходимые следственные действия, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее девушка угрожала пистолетом сотруднику «Макдоналдс» в ссоре из-за бесплатного печенья.