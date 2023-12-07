При стрельбе в университете в Лас-Вегасе были ранены три человека

В главном кампусе расположенного в Лас-Вегасе Невадского университета произошла стрельба, в результате которой пострадало три человека. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает агентство Reuters.

По имеющейся информации, полицейские задержали стрелявшего, который затем скончался. Правоохранители при этом не сообщили, что именно стало причиной его смерти. Также неизвестна тяжесть ранений трех пострадавших при стрельбе человек.

В полиции заявили, что никакой угрозы на территории университета больше нет, однако главный кампус учебного заведения и некоторые другие его объекты будут закрыты на один день.

Свидетели происшедшего сообщили, что слышали большое количество громких выстрелов.

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