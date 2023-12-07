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На Черноморском побережье полностью восстановлено движение поездов после шторма

РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье после шторма

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Depositphotos

Движение поездов на Черноморском побережье полностью восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.

Как заявили в компании, первой по отремонтированному участку проехала «Ласточка» Туапсе — Имеретинский Курорт.

«Сейчас все поезда следуют по расписанию», — сказано в сообщении.

По информации РЖД, в ликвидации последствий шторма приняли участие 165 человек и спецтехника. В рамках восстановительных работ уложили 115 метров пути, смонтировали контактную сеть возле со станции Лазаревская, разместили свыше 300 железобетонных волнорезов, выгрузили в основание более 200 вагонов бутового камня и порядка 100 вагонов щебня.

26 ноября на Черноморское побережье обрушился шторм, который оказался самым мощным за всю историю наблюдений. В частности, скорость порывов ветра на территории Крыма достигла 144 километров в час.

В результате удара стихии тысячи местных жителей остались без света. На полное восстановление электроснабжения на полуострове понадобилось чуть больше недели — 4 декабря министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев заявил о завершении соответствующих работ.

Ранее в Керченском проливе из-за шторма столкнулись три судна.

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