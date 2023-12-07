В Екатеринбурге пожилой мужчина ушел на прогулку и пропал

В Екатеринбурге пропал пожилой мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Об этом сообщает «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

По информации сообщества, инцидент произошел 6 декабря. 73-летний мужчина вышел на прогулку, но домой не вернулся.

«Нуждается в медпомощи. Приметы: рост 176 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Был одет в черный удлиненный пуховик, черные джинсы, ботинки и перчатки, а также в синюю шапку», — сказано в сообщении поискового отряда.

До этого в Екатеринбурге пропали мать и ее двое детей. 33-летняя женщина с 13-летними мальчиком и девочкой отправилась в школу в Октябрьском районе и после этого перестала выходить на связь.

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