Гепатолог назвала продукты, разрушающие печень

Самым главным врагом для печени является алкоголь, который напрямую повреждает гепатоциты (клетки печени), приводя к фиброзу печени. В дальнейшем это может стать причиной развития цирроза печени. Врач-гастроэнтеролог центра гепатологии «СМ-Клиника» Валерия Ломова в беседе с «Газета.Ru» перечислила самые вредные для печени продукты.

«Вредными для здоровья печени также считаются продукты с высоким содержанием животного жира. К ним относятся: сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса (баранина, свинина, утка, гусь), пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд», — добавила Ломова.

Кроме того, как рассказала врач, избыточное потребление фруктозы может привести к жировому перерождению печени.

«Фрукты полезны, но употреблять их следует умеренно. Лучше отдать свое предпочтение несладким ягодам», — отметила специалист.

Также она обратила внимание на вред для печени сахара, избыточное потребление которого приводит к повышению уровня глюкозы в крови, что, в свою очередь, может стать причиной жировой болезни печени. Поэтому врач рекомендовала воздержаться от чрезмерного употребления белого сахара, соков, газированных напитков, шоколада, десертов и т.п.

«Негативно сказаться на здоровье печени может и употребление консервов и полуфабрикатов, так как в этих продуктах содержится большое количество соли, консервантов и стабилизаторов», — подытожила Ломова.

Ранее врач рассказала, как связаны алкоголь и онкозаболевания.