В ЛДПР решили бороться с лутбоксами в играх

ЛДПР предлагает ввести маркировку детских видеоигр, содержащих возможность внутриигровых покупок. Письмо с инициативой фракция направила к главе Минцифры Максуту Шадаеву, его копия имеется в распоряжении «Газеты.Ru». Отмечается, что дети часто втайне от родителей тратят большие суммы на покупки в играх, не понимая «последствий затрат».

«В политическую партию ЛДПР поступают обращения граждан в связи с доступом детей к видеоиграм, где присутствуют игровые механики, побуждающие тратить денежные средства для достижения игрового прогресса или для участия в своеобразном казино, где потенциальный выигрыш включает в себя различные игровые бонусы, получаемые с определенной вероятностью. Кроме того, в настоящее время неоднократно встречаются случаи, когда дети, втайне от родителей тратят десятки, а иногда и сотни тысяч рублей на совершение внутриигровых покупок, не понимая, в силу возраста, последствия таких затрат для семьи. В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос введения специальной маркировки для детских видеоигр, содержащих внутриигровые покупки, а также разработки дополнительных механизмов родительского контроля или ограничительных мер, в случае совершения несовершеннолетними таких внутриигровых покупок», — говорится в документе.

В письме также уточнятся, что в играх нередко продают лутбоксы (виртуальная коробка, при использовании которой игрок может получить случайные предметы различной ценности и назначения. — «Газета.Ru), которые по принципу своей работы схожи с азартными играми.

«Важно отметить, что видеоигры предполагают продажу не только конкретных предметов или иных внутриигровых ценностей. В игровой индустрии широкое распространение получила продажа так называемых «лутбоксов». Такой «лутбокс» предполагает покупку шанса на получение одного или нескольких внутриигровых ценностей и предметов, в которых может быть заинтересован игрок. При этом необходимую игровую ценность покупатель может не получить и при покупке множества таких «лутбоксов». Таким образом, по сути реализуется принцип работы азартных игр, когда игроку предлагается купить не конкретную внутриигровую ценность, а лишь возможность ее получения с определенным шансом», — поясняет фракция в письме.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил «Газете.Ru», что маркировка позволит предупредить пользователей о «скрытой опасности» попадания в зависимость от покупок подобных лутбоксов.

«Как бы ни пытались родители контролировать активность своих детей в телефоне, это не всегда удается. Мобильные игры устанавливаются одним нажатием, часто даже незаметно для неопытного пользователя. И дети, у которые еще только формируется критическое мышление, не способны понять, что игровая механика подводит их к совершению покупок ради открытия новых уровней, способностей или персонажей. Неосознанно у детей возникает зависимость, и они готовы тратить не только свои карманные, но и родительские деньги ради очередного «лутбокса». Такие игры со встроенными покупками должны быть промаркированы, чтобы пользователи при установке понимали скрытые опасности попасть в зависимость», — подчеркнул он.

Ранее в ЛДПР заявили, что хотят отправить кибер-Жириновского наблюдателем на выборы.