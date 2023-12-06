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Слуцкий призвал мировое сообщество отреагировать на убийство Кивы

Слуцкий: если Запад не осудит убийство Кивы, это станет покрывательством террора

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Мировое сообщество обязано выразить осуждение и критику на убийство в Московской области бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, чьи слова приводит РИА Новости.

«Если не последует резкого осуждения убийства, <...> значит — <...> покрывательство государственного терроризма на Украине», — утверждает парламентарий.

Слуцкий также обвинил западные страны в следовании двойным стандартам и отметил, что радость сотрудников украинской разведки в связи с гибелью депутата Рады, практически не оставляет сомнений в их причастности к случившемуся.

«Показательна в этом случает будет реакция международного сообщества», — подчеркнул политик.

В Подмосковье выстрелом в голову убит экс-депутат Верховной рады Илья Кива, перед началом СВО перебравшийся в Россию и запросивший здесь политическое убежище. Его тело обнаружили в лесопарковой зоне недалеко от отеля, в котором он проживал в последнее время. В главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что «такая судьба постигнет и других предателей». Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК выложил видео работы с места убийства экс-депутата Рады Кивы в Подмосковье.

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