Следователи и криминалисты продолжают работать на месте убийства Кивы

Следственный комитет сообщил о продолжении работы следователей и криминалистов на месте убийства бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Проводится осмотр, по результатам которого будут назначены экспертизы», — сообщили в ведомстве.

До этого СК раскрыл первые данные после осмотра тела экс-депутата Рады Кивы.

Илья Кива — бывший украинский политик, получивший известность после событий на майдане в 2014 году. В 2017 году Кива призывал власти Украины начать полномасштабное наступление в Донецкой и Луганской областях.

Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», был членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В конце января 2022 года Кива покинул Украину – перебрался сначала в Испанию, а затем в Москву. После начала военной операции 24 февраля он поддержал действия российских властей, призвав «освободить Украину от западной оккупации».

Ранее СК возбудил уголовное дело после убийства экс-депутата Верховной рады Кивы.