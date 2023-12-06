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В Британии сообщили об угрозе безопасности ядерного объекта

The Guardian: плохие рабочие условия угрожают безопасности ядерного объекта

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Shutterstock

Один из крупнейших ядерных комплексов Великобритании «Селлафилд» находится под угрозой из-за негативной рабочей атмосферы на объекте. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на сотрудников предприятия.

По данным издания, работники жалуются в том числе на издевательства в коллективе, домогательства и распространение наркотиков.

Как сообщил газете ранее уволенный с «Селлафилда» консультант по вопросам равенства, негативные отношения среди сотрудников предприятия несут риск не только случайных ошибок, но и саботажа.

«Токсичная культура издевательств, сексуальных домогательств и употребления наркотиков может поставить под угрозу безопасность одного из самых опасных ядерных объектов Европы», — пишет издание.

Кроме того, как отмечает газета, 11 тыс. сотрудников комплекса вынуждены своими силами поддерживать безопасность рушащихся зданий, содержащих ядерные отходы.

В начале декабря правительство Британии опровергло сообщение о том, что хакеры, якобы имеющие отношение к Китаю и России, осуществили взлом комплекса Селлафилд.

Ранее Финская АЭС «Олкилуото-3» остановила работу из-за сбоя.

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