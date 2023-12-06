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В Подмосковье эвакуировали ресторан и продуктовый магазин

В Люберцах эвакуировали продуктовый магазин и ресторан

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РИА «Новости»

В подмосковных Люберцах эвакуировали продуктовый магазин и ресторан. Об этом сообщает Telegram-канал «Мои Люберцы».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на Проспекте Победы. Эвакуированы магазин «Дикси» и ресторан «Хмельбург».

Очевидцы произошедшего сообщают о задымлении и едком запахе. На месте работают сотрудники экстренных служб.

До этого в Москве во время пожара в хостеле на улице Астрадамская самостоятельно эвакуировались 60 постояльцев. Пожар произошел на первом этаже, площадь горения составила пять квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Также ранее в Петербурге из консерватории имени Римского-Корсакова эвакуировали людей из-за пожара. Сообщается, что там проводились работы по реставрации.

Ранее частный дом загорелся в Евпатории во время шторма.

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