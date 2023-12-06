СК подтвердил убийство экс-депутата Рады Кивы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, вечером 6 декабря на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево в Одинцово неизвестный выстрелил в мужчину из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

«Установлена личность убитого — это экс-депутат Верховной рады Украины — Илья Кива», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. К расследованию подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, добавили в СК.

По данным Telegram-канала 112, труп бывшего депутата Рады обнаружила работница отеля. После чего она вызвала полицию и «скорую».

В середине ноября суд во Львове заочно приговорил Илью Киву к 14 годами лишения свободы по обвинению в госизмене. Суд также постановил конфисковать его имущество.

Ранее в Луганске после подрыва автомобиля погиб экс-депутат ЛНР.