На Украине подтвердили убийство Ильи Кивы

Спикер ГУР МО (Главного разведывательного управления минобороны Украины) Андрей Юсов подтвердил убийство бывшего депутата Народной рады Украины Ильи Кивы. Об этом пишет украинское издание «Последние новости» (Суспільне новини).

До этого издание «Общественное» назвало ликвидацию бывшего депутата Рады Ильи Кивы спецоперацией СБУ.

Тело экс-депутата Рады Ильи Кивы было найдено в Подмосковье.

Илья Кива — бывший украинский политик, получивший известность после событий на майдане в 2014 году. В 2017 году Кива призывал власти Украины начать полномасштабное наступление в Донецкой и Луганской областях.

Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», был членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В конце января 2022 года Кива покинул Украину – перебрался сначала в Испанию, а затем в Москву. После начала военной операции 24 февраля он поддержал действия российских властей, призвав «освободить Украину от западной оккупации».

Ранее стало известно, что около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии.