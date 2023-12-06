На Украине заявили, что экс-депутата Рады Киву ликвидировала СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) провела спецоперацию по ликвидации экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщило издание «Общественное» со ссылкой на источники.

«Киву ликвидировали из стрелкового оружия на территории России», — утверждают журналисты.

Вечером 6 декабря телеканал РЕН ТВ сообщил со ссылкой на источники, что в Подмосковье обнаружили тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Обстоятельства и причины смерти бывшего парламентария пока не уточняются.

По данным Telegram-канала 112, труп обнаружила работница отеля. После чего она вызвала полицию и «скорую». Инцидент произошел в коттеджном поселке в Одинцово, уточнили журналисты.

В середине ноября суд во Львове заочно приговорил Илью Киву к 14 годами лишения свободы по обвинению в госизмене. Суд также постановил конфисковать его имущество.

Илья Кива получил известность после событий на майдане в 2014 году. Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», был членом комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. После начала военной операции (СВО) он поддержал действия российских властей.

Ранее в Луганске после подрыва автомобиля погиб экс-депутат ЛНР.