В российском регионе сошла снежная лавина

Под Красноярском на трассе сошла снежная лавина. Об этом сообщает МЧС по Красноярскому краю.

По информации министерства, сход снежной лавины произошел на трассе Курагино — Черемшанка. К расчистке территории привлечены 11 человек и 7 единиц спецтехники.

«В 20:40 поступило сообщение, что на 24-м км автодороги краевого значения Курагино — Черемшанка произошел сход снежной массы. Пострадавших нет. Движение на автодороге временно перекрыто», — рассказали в МЧС.

Сообщается также, что данный инцидент стал первым в своем роде за осенне-зимний период в этом году. За зимний сезон 2022-2023 зарегистрировали 31 случай схода снежный масс.

Ранее на севере Бурятии была объявлена лавинная опасность.