Врач рассказал, в каком фрукте содержится самое большое количество полезных жиров

Авокадо является фруктом с наибольшем содержанием полезных жиров, рассказал «Москве 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, его рекомендуется употреблять почти всем людям, особенно тем, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«В авокадо содержатся растительные жиры из разряда полиненасыщенных жирных кислот. Они повышают липопротеины высокой плотности, то есть полезный холестерин. Это то, что положительно влияет на работу сердца, является хорошей профилактикой атеросклеротического поражения сосудов», — отметил Арзамасцев.

Помимо этого, данный фрукт оказывает благоприятное воздействие на мембрану клеток, общий метаболизм и состояние кожи и волос, продолжил врач. Однако, он уточнил, что авокадо является достаточно калорийным продуктом, поэтому его нужно есть в ограниченном количестве.

Врач-эндокринолог, диетолог клиники Ниармедик на Маросейке Юлия Хрулева до этого рассказала «Газете.Ru», что при похудении нужно с осторожностью употреблять авокадо, потому что оно не способствует снижению веса.

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