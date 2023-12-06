Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, в каком фрукте содержится самое большое количество полезных жиров

Врач Арзамасцев: в авокадо содержится самое большое количество полезных жиров

close
100%
Freepik.com

Авокадо является фруктом с наибольшем содержанием полезных жиров, рассказал «Москве 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, его рекомендуется употреблять почти всем людям, особенно тем, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

«В авокадо содержатся растительные жиры из разряда полиненасыщенных жирных кислот. Они повышают липопротеины высокой плотности, то есть полезный холестерин. Это то, что положительно влияет на работу сердца, является хорошей профилактикой атеросклеротического поражения сосудов», — отметил Арзамасцев.

Помимо этого, данный фрукт оказывает благоприятное воздействие на мембрану клеток, общий метаболизм и состояние кожи и волос, продолжил врач. Однако, он уточнил, что авокадо является достаточно калорийным продуктом, поэтому его нужно есть в ограниченном количестве.

Врач-эндокринолог, диетолог клиники Ниармедик на Маросейке Юлия Хрулева до этого рассказала «Газете.Ru», что при похудении нужно с осторожностью употреблять авокадо, потому что оно не способствует снижению веса.

Ранее дерматолог назвала продукты, которые улучшат состояние кожи лица.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами