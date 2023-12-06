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Школьница из Ставрополья сбежала в Калмыкию к жениху

Shot: в Ставропольском крае школьница сбежала к жениху в Калмыкию

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Depositphotos

Школьница из Ставропольского края ушла из дома, чтобы сбежать к возлюбленному в Калмыкию. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Девочка пропала из дома в селе Кочубеевское и не вернулась, первой тревогу забила ее мать. Женщине удалось дозвониться дочери, она сообщила, что уехала из Ставрополья к своему жениху в Калмыкию, с возлюбленным она познакомилась в сети.

После этого мать девочки-подростка обратилась в полицию, сбежавшую «невесту» ищут, она успела сообщить родственникам, что уже готовится к свадьбе.

Ранее россиянка решила не забирать дочерей из отделения полиции из-за плохого поведения.

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