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В Гидрометцентре рассказали, будет ли в Москве снежный покров в Новый год

Синоптик Цыганков: до середины декабря сильного снега в Москве больше не будет

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Pavel Golovkin/AP

В Москве в ближайшее время не ожидается крупных снегопадов. Однако уже выпавший снег не растает, и к праздникам в Москве будет снежный покров. Такой прогноз в беседе с RT озвучил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Снега в столице уже выпало много – до праздников он не растает, считает синоптик. До 12-13 декабря в столице осадков не будет, а 14-15 декабря в город придет очередной циклон.

«Снежный покров, который лежит, он уже никуда не денется. У нас уже 39 см, он, конечно, не уйдет никуда. Снег лежать будет», — пообещал Цыганков.

Напомним, на сегодня порядка 60% территории России находится в области аномального мороза – об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Подмосковье сегодня зафиксировали первые 20-градусные морозы.

В МЧС ранее дали советы москвичам на фоне приближающихся морозов.

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