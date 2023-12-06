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В Тюмени воспитанники детсада мыли унитазы за непослушание

В тюменском детсаду дети помыли унитазы по предложению младшего воспитателя

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В тюменском детском саду назначили «дежурство» для детей. Об этом рассказали в сообществе «Антипино | Тюмень» во «ВКонтакте».

Идеи трудового воспитания на практике применили в детском учреждении на улице Мельникайте. По словам источника, помыть унитазы за непослушание младший воспитатель попросила двух мальчиков, оставшихся у нее под присмотром.

«Я была в туалете, сказала им: «Давайте, помогайте!» Они это все восприняли в шутку, помогли,» — рассказала сотрудница детского сада.

По ее словам, воспитанники мыли унитазы детским мылом и ершиками, а на руках у них при этом были надеты перчатки. Кроме того, провинившимся детям предложили убраться в группе и заменить постельное белье.

Родители, узнавшие о таких методах воспитания, попросили заведующую провести внутреннее расследование.

Ранее двух детей ударило током во время мытья рук в кафе в Амурской области.

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