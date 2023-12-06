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Иммунолог развенчал миф о нашумевшей микоплазменной инфекции

Иммунолог Продеус: всплеска заболеваемости микоплазменной инфекцией нет

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Pexels

Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус в эфире «Радио 1» прокомментировал сообщения о том, что в России зарегистрированы случаи заболевания микоплазменной пневмонией. Он отметил, что данная инфекция — типичная история для России. По словам специалиста, всплеска заболеваемости нет, а ажиотаж подогревается средствами массовой информации.

«Микоплазма по сути — это бактерия. <...> Когда мы говорим о микоплазменной пневмонии, то основным местом поражения являются легкие, и вся клиника строится на том, что легкие плохо дышат. Ничего нового здесь вообще не появилось, такие случаи встречаются постоянно», — отметил врач.

Он добавил, что при микоплазменной пневмонии наблюдается сухой и длительный кашель. По его словам, часто заболевание встречается среди детей и подростков.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в России фиксируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.

До этого сообщалось о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае, США, Дании, Франции, Нидерландах и Германии.

Ранее иммунолог объяснил, чем опасна микоплазменная инфекция.

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