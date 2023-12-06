Под Рязанью на трассе М-5 перекрыли движение из-за стрелявшего в машины человека

В Рязанской области на трассе мужчина стал стрелять в машины. Об этом сообщает Telegram-канал Рязинформбюро.

Инцидент произошел в Рыбновском районе, на трассе М5. По словам очевидцев, россиянин открыл стрельбу по машинам. Причина такого поступка неизвестна. На месте работает ОМОН.

Как сообщает Telegram-канал «112», стрелок попал в одного из полицейских. К моменту приезда медиков он уже не реагировал на происходящее. Помимо сотрудника МВД никто не пострадал.

Мужчину задержали, оказать сопротивление он не успел. Правоохранители выясняют мотивы стрелка.

Во время инцидента специалисты перекрыли трассу. На данный момент дорога открыта.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в деревне Веселово, которая расположена вдоль трассы. Мужчина стрелял из двухэтажного кирпичного дома, куда недавно переехала семья с двумя детьми. По словам местных жителей, стрелок кричал о том, что ему «нечего терять».

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