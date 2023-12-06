Жена пилота, посадившего лайнер в поле, раскритиковала просьбу его уволить

Посадившим самолет «Уральских авиалиний» в поле под Новосибирском пилотам предложили уволиться, сообщили СМИ. Анна, жена одного из летчиков — Эдуарда Семенова — в беседе с «Газетой.Ru» назвала предложение об уходе «несправедливым» и заявила, что семья против увольнения.

«Это правда. Мы резко против, так как считаем это несправедливым», — сказала она.

12 сентября Airbus-A320 «Уральских авиалиний», совершавший рейс Сочи-Омск, экстренно сел на грунт в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находился 161 человек, среди них 23 ребенка, никто не пострадал. Гендиректор авиакомпании объяснил аварийную посадку отказом одной из гидросистем.

6 декабря «Известия» со ссылкой на родственников пилотов Сергея Белова и Эдуарда Семенова сообщили, что летчикам предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Отмечается, что командир эскадрильи от имени руководства компании предложил им уволиться без объяснения причин. Оба пилота отказались это сделать.

Как пишет Life со ссылкой на Shot, компания объяснила такое предложение летчикам тем, что «результат расследования весьма предсказуем», а пилоты должны были рассчитать количество топлива, когда принимали решение совершать посадку в аэропорту другого города.

Официально в самих «Уральских авиалиниях» тему комментировать отказались.

Ранее пилот Дамир Юсупов, чей самолет приземлился на кукурузное поле под Москвой в 2019 году, заявил, что гордится экипажем Airbus-A320 «Уральских авиалиний».