Российская школьница три года ходила с пластилином в ухе и скрывала это от родителей

В Пушкине врачи извлекли из уха ребенка кусок пластилина, из-за инородного тела ребенок испытывал проблемы со слухом в течение трех лет. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В детскую поликлинику Пушкинской больницы обратилась семья с девятилетним ребенком, девочка жаловалась на проблемы со слухом. В ходе обследования медики обнаружили в ухе у школьницы инородное тело, которое оказалось куском пластилина.

Как рассказала школьница, она решила сделать самодельные беруши из пластилина и засунула кусочек в ухо.

«Только спустя три года семья обратилась в детскую поликлинику. Кусочек пластилина прекрасно размещался около ушной перепонки. Инородное тело мы сразу же извлекли, причем без анестезии. Ребенок даже воскликнул от удивления», — рассказал заведующий лор-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов.

Состояние девочки не вызывает у врачей опасений, барабанная перепонка и слуховой проход за это время не пострадали.

Ранее старшеклассница проглотила 15 шариков от магнитного конструктора в Подмосковье.