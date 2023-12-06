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Российская школьница три года ходила с пластилином в ухе и скрывала это от родителей

В Подмосковье девочка три года ходила с пластилином в ухе

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Минздрав Московской области

В Пушкине врачи извлекли из уха ребенка кусок пластилина, из-за инородного тела ребенок испытывал проблемы со слухом в течение трех лет. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В детскую поликлинику Пушкинской больницы обратилась семья с девятилетним ребенком, девочка жаловалась на проблемы со слухом. В ходе обследования медики обнаружили в ухе у школьницы инородное тело, которое оказалось куском пластилина.

Как рассказала школьница, она решила сделать самодельные беруши из пластилина и засунула кусочек в ухо.

«Только спустя три года семья обратилась в детскую поликлинику. Кусочек пластилина прекрасно размещался около ушной перепонки. Инородное тело мы сразу же извлекли, причем без анестезии. Ребенок даже воскликнул от удивления», — рассказал заведующий лор-отделением Пушкинской больницы Богдан Кулешов.

Состояние девочки не вызывает у врачей опасений, барабанная перепонка и слуховой проход за это время не пострадали.

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