Российские врачи спасли женщину с гигантским камнем в почке

Врачи Городской клинической больницы №1 в Чебоксарах спасли пациентку с огромным камнем в почке. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашской Республики.

Как рассказал заведующий урологическим отделением больницы Сергей Тимофеев, женщина давно страдала мочекаменной болезнью, но запустила себя.

«За медицинской помощью пациентка не обращалась. Камень увеличился до огромных размеров. Коралловидный камень размерами 7x6x4 см повторял форму правой почки и плотно занимал всю ее полость», — поделился Тимофеев.

По словам врача, операция прошла с минимальным риском для пациентки: медики удалили камень, сделав три прокола, с помощью эндоскопических инструментов. При этом орган остался в целости и сохранил свои функции.

Через неделю после операции женщину выписали домой.

Ранее московские врачи удалили женщине огромную миому весом полтора килограмма.