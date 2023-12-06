Российские артисты и военные прочитают стихотворения о Родине в День героев Отечества

В День героев Отечества 9 декабря на международной выставке-форуме «Россия» пройдет литературно-патриотическое мероприятие «Русские чтения». Тема предстоящего мероприятия — герои Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».

В исполнении Егора Бероева, Ивана Охлобыстина, Родиона Газманова и других артистов с главной сцены 75-го павильона ВДНХ прозвучат строки о героях страны, представленных в произведениях Роберта Рождественского, Семена Гудзенко, Евгения Аграновича и других авторов.

Вести программу «Русских чтений» будут журналист и телеведущая Марина Ким и поэт, заслуженный деятель искусств России Влад Маленко.

В «Русских чтениях» также примут участие бойцы отдельной 110 мотострелковой бригады из ДНР. Участники спецоперации, которые находятся на фронте, прочтут стихотворения, посвященные героизму и подвигу человека.

Организаторы чтений отмечают, что в русской литературе всегда уделялось особое внимание чести и достоинству, самоотверженности, служению Родине.

«Сейчас эти ценности как никогда актуальны, поэтому гостям чтений будут представлены и произведения современных авторов, посвященные подвигам героев специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Прямая трансляция будет доступна на портале «Культура.РФ» и в соцсетях проекта.