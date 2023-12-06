Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские артисты и военные прочитают стихотворения о Родине в День героев Отечества

Литературный проект «Русские чтения» объединит артистов и бойцов спецоперации

close
100%
Ассамблея народов России

В День героев Отечества 9 декабря на международной выставке-форуме «Россия» пройдет литературно-патриотическое мероприятие «Русские чтения». Тема предстоящего мероприятия — герои Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».

В исполнении Егора Бероева, Ивана Охлобыстина, Родиона Газманова и других артистов с главной сцены 75-го павильона ВДНХ прозвучат строки о героях страны, представленных в произведениях Роберта Рождественского, Семена Гудзенко, Евгения Аграновича и других авторов.

Вести программу «Русских чтений» будут журналист и телеведущая Марина Ким и поэт, заслуженный деятель искусств России Влад Маленко.

В «Русских чтениях» также примут участие бойцы отдельной 110 мотострелковой бригады из ДНР. Участники спецоперации, которые находятся на фронте, прочтут стихотворения, посвященные героизму и подвигу человека.

Организаторы чтений отмечают, что в русской литературе всегда уделялось особое внимание чести и достоинству, самоотверженности, служению Родине.

«Сейчас эти ценности как никогда актуальны, поэтому гостям чтений будут представлены и произведения современных авторов, посвященные подвигам героев специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Прямая трансляция будет доступна на портале «Культура.РФ» и в соцсетях проекта.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий