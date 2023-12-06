В Приморье двух детей с тяжелым отравлением алкоголем госпитализировали в больницу

В Находке Приморского края двух 12-летних девочек увезли из торгового центра в больницу с отравлением. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Инцидент произошел 6 декабря. Врачи диагностировали детям «токсическое действие алкоголя тяжелой степени».

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Семьи девочек на профилактическом учете не состоят.

По информации РИА Новости, состояние несовершеннолетних удовлетворительное, они пробудут в стационаре до конца недели.

Ранее в Омске 11-летний мальчик попал в больницу с алкогольным отравлением.