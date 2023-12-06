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На Алтае собака под надзором хозяйки напала на подростка и покусала его

В Бийске домашняя собака набросилась на подростка

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Телеграм-канал «Бийск 22»

В Бийске 15-летний подросток пострадал от укуса крупной собаки. Об этом сообщает Telegram-канал «Бийск 22».

Инцидент произошел на Севастопольской улице. На кадрах с места происшествия заметно, как животное подбегает к девушке и начинает лаять. Когда подросток падает на снег, пес начинает кусать ее за руку.

На помощь россиянке подоспел прохожий, который смог отогнать собаку. О состоянии пострадавшей не сообщается.

По словам очевидцев, хозяйка питомца стояла через дорогу. После того, как ее животное покусало школьницу, женщина ушла вместе с собакой по своим делам.

Ранее в Барнауле женщина провалилась в открытый люк вместе с собакой.

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