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В Сочи отменили фейерверки на Новый год

Копайгородский: салюта в Сочи на Новый год не будет, деньги направят в зону СВО

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Pexels

Городских фейерверков в Сочи на Рождество и Новый год не будет, сэкономленные деньги направят в зону военной операции для поддержки российских военных. Об этом заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Копайгородский также призвал присоединиться к инициативе гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, «кто планировал использовать дорогостоящие салюты и фейерверки».

По его словам, координационный совет проследит за денежными средствами и публично отчитается о сумме собранных средств и их реализации.

Акцент на рождественских и новогодних праздниках власти Сочи планируют сделать «на укрепление семейных ценностей, отечественную культуру и патриотическую тематику», добавил он.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения военной операции некорректно и неэтично.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.

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