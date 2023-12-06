В Сочи отменили фейерверки на Новый год

Городских фейерверков в Сочи на Рождество и Новый год не будет, сэкономленные деньги направят в зону военной операции для поддержки российских военных. Об этом заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Копайгородский также призвал присоединиться к инициативе гостиничные и ресторанные комплексы, организации и жителей, «кто планировал использовать дорогостоящие салюты и фейерверки».

По его словам, координационный совет проследит за денежными средствами и публично отчитается о сумме собранных средств и их реализации.

Акцент на рождественских и новогодних праздниках власти Сочи планируют сделать «на укрепление семейных ценностей, отечественную культуру и патриотическую тематику», добавил он.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения военной операции некорректно и неэтично.

Ранее сообщалось, что в Крыму на новогодние праздники не будут проводить массовые мероприятия.