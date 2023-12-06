В Архангельске ликвидирован пожар

Пожар в производственном здании в Архангельске потушен. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«В Архангельской области сотрудники ликвидировали пожар. Пострадавших нет», — заявили в экстренных службах.

Возгорание началось в производственном здание на площади 1,8 тысячи «квадратов» в Архангельске. По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении пожара принимали участие 37 сотрудников экстренных служб, а также десять единиц специальной техники МЧС России.

До этого в Москве потушили возгорание на заводе специализированных автомобилей. Площадь горения достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару присвоили третий уровень сложности. В результате инцидента никто не пострадал.

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