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«Весь район в крови»: в Краснодаре неизвестный отстреливает по ночам собак

В Краснодаре неизвестный противник бездомных животных ведет ночами отстрел собак

В Краснодаре зоозащитники ищут живодера, устроившего ночную расправу над бездомными животными. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Местные жители рассказали, что бездомные собаки обжились в Комсомольском микрорайоне после строительства жилого дома. На строительный участок кто-то подкинул щенков, за которыми стали присматривать активисты. Они подкармливали собак и даже соорудили для них будки, но некоторые жильцы близстоящих домов выступили против этой инициативы.

В ночь с 21 на 22 ноября на улице прозвучали выстрелы, был слышен визг животных. В результате ночного отстрела не стало одной собаки, еще нескольких нашли утром «в крови». Собачьи будки, к которым привык микрорайон, оказались сожжены, а у двух припаркованных поблизости автомобилях были разбиты задние стекла.

«Тут весь район в крови. Просто посмотрите, что здесь происходит», — говорит в ролике женщина, осматривая последствия жестокой расправы.

По некоторым данным, живодер вел отстрел из легкового автомобиля. Местные жители утверждают, что все произошло после «масштабного конфликта сторонников и противников» собачьих будок, в котором участвовали десятки людей.

Однако уголовное дело по факту произошедшего правоохранители возбуждать не стали. При этом зоозащитники предоставили полицейским видеозапись с предполагаемым стрелком.

Ранее зоозащитники из Сочи рассказали о серии отравлений бездомных животных в районе аэропорта.

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