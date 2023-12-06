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В Перми неизвестный преследует девушек и нападает на них в подъездах

В Перми мужчина напал на нескольких девушек, зайдя за ними в подъезд

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Телеграм-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости»

В Перми мужчина охотится за девушками и девочками на улице и нападает на них в подъездах. О нескольких инцидентах в Дзержинском и Ленинском районах города пишет Тelegram-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости».

По предварительным данным, подозрительного гражданина заметили в домах на улицах Вильвенской, Связистов, Овчинникова и Крылова. По этим адресам мужчина совершил нападения на местных жительниц, причем одну из них он пытался затащить в лифт.

Кроме того, 3 декабря молодого человека заметили в микрорайоне Крохалева. Там пермяк не успел забежать за девушкой в подъезд, но затем еще некоторое время пытался попасть внутрь, набирая разные комбинации на домофоне.

В пресс-службе регионального МВД сообщили агентству URA.RU, что в отдел полиции Дзержинского района Перми уже поступило три обращения. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего и уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Тюмени рассказала, что боится выходить на улицу из-за незнакомца, который преследовал ее до дома.

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