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Врач предупредил об опасности искусственных елок для здоровья

Врач Кутушов: искусственные елки могут провоцировать приступы аллергии

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Depositphotos

Искусственные елки могут быть опасны для здоровья человека, рассказал Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

По его словам, при их производстве могут использовать токсичные компоненты, включая хлор и фталаты. В обычном состоянии и в небольших количествах это неопасно, однако при нагревании или износе они могут выделяться и попадать в окружающую среду, пояснил врач. Вдыхание выделений хлора может грозить химическими ожогами легких, фталаты могут вызвать раздражение дыхательных путей, кожи и глаз, а также воздействовать токсинами на печень, почки и нервную систему.

«Искусственные елки часто провоцируют приступы аллергии и даже астмы. Это связано с материалами, из которых изготовлена елка, а также с пыльцой или пылью, которая накапливается на ней. Люди с аллергией на пыльцу или астмой могут испытывать дискомфорт вблизи искусственной елки. В таких случаях рекомендую регулярно чистить и протирать елку, чтобы уменьшить количество аллергенов на ней», — отметил врач.

Отдельную опасность искусственные елки могут представлять для детей, потому что мелкие частицы материалов, из которых они изготовлены, могут отвалиться и попасть в рот или нос ребенка.

Эколог, депутат Госдумы VI созыва, учредитель общественного экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин до этого говорил, что живая ель считается более экологичной, чем искусственная, поскольку не требует специальной переработки. По его словам, пластиковое дерево окупает свой экологический след только в том случае, если ее используют на протяжении 20 лет.

Ранее сообщалось, что россияне скупают елки, но про игрушки пока не думают.

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