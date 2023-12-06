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Эксперт рассказал, кто из москвичей может получить субсидию на оплату ЖКУ

Глава жилищного союза Крохин: москвичи могут получить субсидию на оплату ЖКУ

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Жители Москвы могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, если они тратят на их оплату более 10% от общего дохода семьи. Об этом «Москве 24» рассказал председатель жилищного союза Москвы, директор центра подготовки медиаторов РАНХиГС Константин Крохин.

Например, если в семье 10% бюджета — это 10 тыс. рублей, а оплата за ЖКУ превышает эту сумму, тогда можно вернуть сумму, которая превышает 10 тыс. рублей, в виде субсидии. Чтобы оформить компенсацию, нужно подать заявление на портале mos.ru.

«Сейчас практически все делается в рамках электронного документооборота между органами государственной власти. Поэтому достаточно обращения на mos.ru, и через некоторое время придет решение, выделяется субсидия или нет», — уточнил Крохин.

Эксперт добавил, что выплата назначается на полгода, после чего ее нужно будет оформить заново.

В середине ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что кабинет министров России поддержал законопроект, касающийся отмены комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), и рассмотрит эту инициативу в приоритетном порядке.

Ранее эксперт назвал способы экономии на ЖКУ.

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